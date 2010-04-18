Ко Дню Победы дети из школ-интернатов высадили "Аллею жизни"

Ко Дню Победы воспитанники школ-интернатов, дети-инвалиды и дети-сироты совместно с участниками Великой Отечественной войны высадили в Хмельницком "Аллею жизни" из ореховых деревьев, каштанов и рябины.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с детьми поработал и глава областной государственной администрации Василий ЯДУХА.

"Дети с ветеранами сделали очень важное дело. Деревья вырастут, а память о том, почему их именно здесь посадили, как и о тех, кто ценой своей жизни сохранил мир на планете, - останется", - отметил губернатор.

Акцию организовал детский фонд "Щедрык-Ведрык". На его просьбу откликнулось "Хмельницкое лесоохотничье хозяйство", которое предоставило 65 саженцев, инструменты. Поддержали идею военные и Национальная академия государственной пограничной службы Украины имени Б.Хмельницкого.