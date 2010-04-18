Госисполнители оформили деньги шахтеру-инвалиду за 40% отката

Сотрудники Управления СБУ в Луганской области задержали при получении взятки в сумме 14 тыс. грн. начальника отдела государственной исполнительной службы одного из городов области, его заместителя и частного предпринимателя. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УСБУ в Луганской области.

Вознаграждение в сумме 14 тысяч гривен государственные служащие требовали от инвалида второй группы за взыскание недоначисленных сумм и компенсаций из угольного предприятия, на котором он был травмирован. Еще два года тому назад судом было вынесено решение, в соответствии с которым шахта обязана была выплатить инвалиду около 35 тысяч гривен, но доныне никаких выплат бывший работник не получил.

Ускорить получение денег от предприятия-должника должностные лица государственной исполнительной службы обещали за 40 процентов от суммы задолженности. Посредником между гражданином и чиновниками выступал частный предприниматель, который занимался предоставлением юридических услуг. Но группе не удалось довести до конца свой план: при получении незаконного вознаграждения злоумышленники были задержаны сотрудниками СБУ.

Относительно них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 368 КК Украины (получение взятки в большом размере, должностным лицом, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору), которая предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Следствие по делу продолжается. В данное время стражами порядка проводится работа по выявлению и документированию других эпизодов взяточничества, совершенных по той же схеме.