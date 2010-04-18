Вице-премьер РФ объяснил, как Украина может получить скидку на газ

Россия рассматривает возможность предоставления Украине скидки на покупку газа, в том числе в обмен на участие в энергопроектах в Украине.

Об этом, как передает РИА "Новости", заявил российский вице-премьер Игорь СЕЧИН.

«У нас есть много интересов, в том числе в энергетике», – сказал вице-премьер России. Он пояснил, что, в частности, речь идет о таких сферах, как гидрогенерация на территории Украины, атомный комплекс «и еще много чего».

Вице-премьер отметил, что в настоящее время переговоры продолжаются. Во вторник, 20 апреля, в Москву в очередной раз приедет министр энергетики Украины. Говоря о постановлении правительства, касающемся переговоров России и Украины по вопросам энергетики, И.СЕЧИН добавил, что его подготовка находится в завершающей стадии. «Параметры этого постановления сейчас проходят финальное обсуждение», – сказал И.СЕЧИН, добавив, что «нужно немного подождать».