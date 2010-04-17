У Азарова планируют повысить акцизы на бензин

Правительство планирует провести повышение акцизов на топливо и ввести налог при покупке автомобилей, стоимостью более 50 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире "Шустер Live" сообщил министр экономики Украины Василий ЦУШКО.

"Мы увеличим акцизы на бензин - на топливо. И пойдет это на дороги. Иначе мы дороги не отремонтируем. Платить должны те, кто ездит и заправляется бензином и соляркой - они же бьют их (дороги - УНИАН)", - заявил В.ЦУШКО в контексте обсуждения программы социально-экономического развития Украины на 2010 год.

В свою очередь, оценивая планы правительства повысить акциз на бензин, экс-глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ заявила, что это - "просто катастрофа".

Кроме того, для повышения доходов в бюджет, планируется ввести налог "на роскошь". "Машины, которые стоят более 50 тыс. долларов будут платить очень хорошо (те, кто их покупает - УНИАН). Дом, который более 300 метров квадратных, когда покупаешь - будешь платить налог. Самолеты, вертолеты, яхты и земельные участки в престижных местах. Конечно, взвоют (те, кто хочет купить - УНИАН) - понимаю", - заявил В.ЦУШКО.

Также он отметил, что за счет повышения акцизов на табачные изделия бюджет пополниться средствами в размере до 3 млрд. гривен. Существенное повышение поступлений доходов ожидается и от повышения акцизов на алкогольную продукцию, в частности от повышения акциза на дешевое вино.

В.ЦУШКО также отметил, что в результате выполнения правительственной программы социально-экономического развития, Украина "будет процветать".