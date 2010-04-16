Погада на субботу

Завтра в Украине ожидается небольшой дождь, в Карпатах - с мокрым снегом, на Левобережье - умеренные дожди, днем в западных областях - прекращение осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, в Крыму - до 10°; днем 8-13° тепла, на юге и востоке - до 16°; в Карпатах ночью - около 0°, днем 1-6° тепла.

18-19 апреля в Украине, кроме Южного побережья Крыма, а 19 апреля – и в Закарпатье, ожидаются заморозки в воздухе 0…-2°, на поверхности грунта – 0…-5°.

В субботу в Киевской области ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.