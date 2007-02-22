Ющенко, Януковичу и парламенту рекомендуют навести порядок в отношениях

Народный депутат Виктор КОРОЛЬ считает, что отказ Верховной Рады назначить его на должность председателя Службы безопасности Украины “является исключительно политическим решением антикризисной коалиции”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после рассмотрения в ВР вопроса о его назначении на должность председателя СБУ.

В.КОРОЛЬ высказал мнение, что при принятии решения «дело заключалось не в нем». «Сегодня, какая бы фигура ни стояла на трибуне, результат был бы такой же», - считает В.КОРОЛЬ.

По его словам, это свидетельствует о том, что Президенту, премьер-министру и председателю ВР «нужно собираться и наводить порядок в своих отношениях».

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Президент В.ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду представление о назначении В.КОРОЛЯ председателем Службы безопасности Украины.

Сегодня ВР Украины не дала согласие на назначение В.КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 190 народных депутатов из 431, зарегистрированного в сессионном зале.

В частности, не поддержали назначение В.КОРОЛЯ в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ.

При этом за назначение В.КОРОЛЯ на эту должность проголосовало 112 членов фракции БЮТ, 76 членов фракции «Наша Украина» и двое внефракционных народных депутатов.