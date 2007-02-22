Гриценко хочет лишить женщин-контрактников радостей материнства

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что женщины при прохождении службы по контракту в Вооруженных силах Украины должны брать на себя обязательства воздерживаться от брака и материнства.

Об этом он сказал в интервью российскому журналу “Огонек” №8 за 19-25 февраля.

«Здесь есть проблема: до конца еще не определены нормативно-правовые аспекты службы. Нередко командиры сталкиваются с ситуацией, когда вакансия занята, но женщина в декрете три года, а потом, не выходя на службу, снова ждет прибавления… В отличие, к примеру, от американской армии, у нас женщины не берут на себя обязательства воздерживаться на период действия контракта от брака и материнства», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Поскольку служба в армии - это добровольный выбор, то, полагаю, так же добровольно женщина должна подписывать контракт с соответствующими обязательствами на пять лет. По взаимному согласию сторон контракт затем может продлеваться. Но если женщина решит создать семью и растить детей, то мы с огорчением с ней простимся, но искренне за нее порадуемся», - добавил министр.

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что сегодня в ВСУ служат около 20 тыс. женщин – это, примерно, 10% от общей численности украинской армии.

Министр также отметил, что сейчас в большинстве регионов Украины граждане с удовольствием пойдут на контрактную службу солдатом при денежном обеспечении, примерно, 1 тыс. 500 грн., а в некоторых депрессивных регионах пошли бы и за меньшую сумму, особенно женщины.