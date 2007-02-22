Чьим праздником считают украинцы 23 февраля (соцопрос)

36,5% граждан Украины воспринимают 23 февраля как праздник Советской Армии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

27% считают 23 февраля праздником всех мужчин, а 22% считают этот день праздником защитников Отчизны. Для 9,4% респондентов это обычный день. 1,8% опрошенных считают 23 февраля праздником Украинской Армии, такой же процент граждан считают этот праздник всенародным. Остальные опрошенные колебались с ответом или дали другие ответы.

Существенно отличается отношение к этому празднику среди молодежи и людей старшего поколения. Причем чем старше категория населения, тем больший процент тех, кто считает 23 февраля праздником Советской Армии. Наибольший процент таких граждан в возрастной группе от 60 лет (47,9%), среди респондентов в возрасте от 50 до 59 лет этот процент составляет 43,8%, а среди опрошенных в возрасте от 40 до 49 лет – 40,1%. В противовес этому среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет праздником Советской Армии этот день считают 20,8%, а в возрастной группе 30-39 лет – 29,6%. Большинство молодежи воспринимает этот день как праздник всех мужчин: среди респондентов в возрасте от 18 до 29 – 37,6%, среди граждан в возрасте от 30 до 39 лет – 33,9%. В старших возрастных группах доля опрошенных, которые относятся к 23 февраля как к празднику всех мужчин, меньше: 27,8% среди респондентов 40-49 лет, 22,8% среди респондентов 50-59 лет, и 15,5% в возрастной группе 60 лет и старше, сообщили УНИАН в Центре Разумкова.

По данным Центра, в ответах на вопрос наблюдалась региональная специфика. В Западном регионе Украины подавляющее большинство граждан считает 23 февраля обычным днем (31,4%). В отличие от этого в Центральном регионе этот показатель составляет 6,8%, на Юге – 3%, а в Восточном регионе обычным этот день считают всего 2,3% граждан. В этих трех регионах большинство считают 23 февраля праздником Советской Армии (43,6% в Центре, 41,5% на Юге и 33,7% на Востоке). В Западном регионе днем Советской Армии 23 февраля считают 25,7% респондентов.

Несколько отличается восприятие 23 февраля мужчинами и женщинами. Процент тех, кто воспринимает 23 февраля как Праздник Советской Армии, среди мужчин больше и составляет 40%, а среди женщин 33,9%. В то же время женщины чаще относятся к 23 февралю как к празднику всех мужчин (29,6%), среди мужчин этот показатель равен 24%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 2 по 9 февраля 2007 года. Опрошены 2011 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.