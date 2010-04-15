Кабмин инициирует передачу функций банковского надзора

Кабинет Министров Украины инициирует передачу функций банковского надзора от Национального банка Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом говорится в правительственном проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год, который обнародован на сайте Верховной Рады.

В частности, в одном из пунктов документа сказано: «…пересмотреть стратегию развития Дирекции по вопросам банковского надзора (предусмотрев передачу функций в Фонд гарантирования вкладов физических лиц) и пересмотреть соответствующие нормативные акты».

В рабочую группу по подготовке этого вопроса будут включены представители Фонда гарантирования вкладов физлиц, Нацбанка, Минфина, Минэкономики и Минюста.

В документе подчеркивается, что система гарантирования вкладов физических лиц Украины нуждается в реформировании. «На сегодня Фонд гарантирования вкладов физических лиц практически выполняет функции расчетов с вкладчиками по обязательствам ликвидируемых банков», – отмечается в программе.

Согласно планам правительства, реформирование системы гарантирования вкладов физлиц будет заключаться в расширении полномочий фонда путем передачи ему части полномочий Национального банка по работе с проблемными банками с целью сохранения активов проблемного банка и оптимального выведения его из рынка.

Также в программе поставлена задача завершить работу над концепцией реформирования и способствовать внесению изменений в законодательство относительно усиления роли Фонда гарантирования вкладов в процессе реорганизации банков.

Как сообщал УНИАН, экс-председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Виктор СУСЛОВ инициировал передачу этому органу полномочий Нацбанка в сфере осуществления банковского надзора.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.