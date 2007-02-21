Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается холодная погода, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 14-19°, днем 6-11° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях местами ночью до 23°, днем до 15° мороза; в южной части и Прикарпатських областях ночью 6-11°, днем 0-5° мороза; на юге Крыма ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. Без осадков, только ночью в Крыму, а днем в западных областях снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, метели; днем в Прикарпатских областях сильный снег. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер в западной части юго-восточный, на остальной территории преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в западных, ночью также и в восточных областях и Крыму порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 24 м/с.

23-24 февраля сохранится холодная погода: температура ночью 23 февраля 13-18° мороза (на севере и востоке до 20°), 24 февраля 18-23° мороза, днем 8-13° мороза; в Черниговской и Сумской областях ночью 22-27° мороза, днем 11-16° мороза; в южной части и в Прикарпатье ночью 23 февраля 5-10° мороза, 24 февраля до 15° мороза, днем 4-9° мороза, в Крыму 0-5° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем около 0°. Без осадков, только 23 февраля в южной части, в западных и большинстве центральных областей снег, метели, местами порывы восточного ветра 15-20 м/с, на юге страны, а ночью и в Винницкой и Черновицкой областях сильный снег. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны гололедица.

25-26 февраля - без существенных осадков, только в западной части 26 февраля небольшой снег, мокрый снег. Постепенное повышение температуры ночью до 9-15° мороза (в восточной части до 14-19°), днем до 1-7°; в западных, южных областях и в Крыму ночью до 6-12° мороза, днем до 3° мороза - 3° тепла (на Южном побережье Крыма ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла).

В Киеве и области в четверг ожидается холодная без осадков погода с температурой в столице ночью 14-16° мороза, днем 6-8° мороза; по области ночью 14-19°, днем 6-11° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

23-24 февраля сохранится холодная без осадков погода с температурой ночью 23 февраля 15-20° мороза, 24 февраля 18-23° мороза; днем 8-13° мороза. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

25-26 февраля - без существенных осадков. Постепенное ослабление мороза ночью до 10-15°, днем до 1-6°.