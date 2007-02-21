Наша Украина заявила о спланированной провокации

В “Нашей Украине” считают спланированной провокацией заявление представителей Партии регионов о подготовке Секретариатом Президента государственного переворота.

Как сообщает пресс-служба политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом заявил руководитель аналитического департамента «Нашей Украины» Анатолий ЛУЦЕНКО.

“Сегодняшнее заявление фракции Партии регионов, в котором в адрес Президента Украины и его Секретариата выдвигаются обвинения в подготовке государственного переворота, является спланированной политической провокацией. Цель этой авантюры – дестабилизировать ситуацию в государстве и на этом фоне «сдать» ГТС нынешнему руководству Российской Федерации”, - считает А.ЛУЦЕНКО.

«Это относительно внешнего подтекста данного заявления “регионалов”. В то же время оно имеет и четко ориентированный внутренний контекст, – убежден А.ЛУЦЕНКО. - Дело в том, что ухудшение социальных стандартов очень сильно ударило по рейтинговым показателям Партии регионов. Когда украинцы как во Львове, так и в Донецке вынуждены будут платить по новым тарифам, – рейтинг «регионалов» полетит вверх тормашками». По его словам, «конечно, что сила, в данном случае «Народная самооборона», которая будет требовать ответственности за ситуацию в социальной сфере от деятелей Партии регионов и их политических сателлитов, составляет для них чрезвычайную угрозу. Но это не имеет ничего общего с «государственным переворотом», который мерещится нынешним «антикризисникам».

А.ЛУЦЕНКО отметил, что «данное заявление также вызывает закономерный вопрос: разделяет ли председатель Партии регионов, премьер Виктор ЯНУКОВИЧ содержание этого заявления? Считает ли Виктор ЯНУКОВИЧ, так же, как и его однопартийцы, что, цитирую, «господин ЮЩЕНКО является Президентом только одной части Украины, поддерживая тех, кто пытается создать в государстве хаос, безвластие» (как говорится в заявлении Фракции Партии регионов в ВР)?».

Руководитель аналитического департамента «Нашей Украины» отметил, что если председатель Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ разделяет это мнение, то пусть он «открыто заявит перед нацией об угрозе государственного переворота, а также приведет конкретные факты в установленном порядке перед правоохранительными органами».

В свою очередь, постоянный представитель Президента в парламенте Роман ЗВАРИЧ выразил убеждение, что заявлениями о подготовке Секретариатом главы государства государственного переворота руками лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО “регионалы” позорят самих себя.

Он напомнил, что Конституцией закреплено право граждан Украины образовывать объединения граждан и проводить любые виды политической деятельности, которые не запрещены законами. “То, что делает Юрий ЛУЦЕНКО, абсолютно вписывается в рамки действующего законодательства”, - отметил Р.ЗВАРИЧ.

“С другой стороны, правящая коалиция совместно с правительством делает все возможное, чтобы перетянуть на себя полномочия, что можно говорить о конституционном перевороте руками “антикризисников”, - отметил постоянный представитель Президента.