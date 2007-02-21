В УНИАН с трансляцией на 5 канале представят перспективы развития коммунального транспорта
09:57, 21 февраля 2007Общество
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14-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция председателя наблюдательного совета «Львовского автобусного завода» Игоря Чуркина и начальника главного управления промышленности и транспорта Львовской областной государственной администрации Ростислава Сороки на тему: “ЛАЗ: инновационные технологии в автобусостроении и перспективы развития коммунального транспорта” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 623-58-28.
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