В УНИАН с трансляцией на 5 канале представят перспективы развития коммунального транспорта

14-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция председателя наблюдательного совета «Львовского автобусного завода» Игоря Чуркина и начальника главного управления промышленности и транспорта Львовской областной государственной администрации Ростислава Сороки на тему: “ЛАЗ: инновационные технологии в автобусостроении и перспективы развития коммунального транспорта” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 (050) 623-58-28.