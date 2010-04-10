В празднике "Пасхальна писанка" участвовали мастерицы из 12 областей
Было немало детских коллективов
В Виннице в концертном зале областной филармонии «Плеяда» сегодня открылся Всеукраинский праздник народного искусства «Пасхальная писанка».
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связям с общественностью Винницкой облгосадминистрации.
В торжествах приняли участие известные мастерицы из 12 областей Украины: Киевской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Одесской, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Волынской.
Сцену украшали Пасхальные корзины, наполненные куличами и разноцветными писанками. Также среди декораций были работы многих мастеров, в частности писанки, изделия из лозы, бисера и украинские вышиванки.
Среди участников праздника было немало детских творческих коллективов.