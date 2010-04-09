Украина предлагает повысить арендную плату за базирование ЧФ

Украина предлагает России повысить размер арендной платы за базирование Черноморского флота.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в эфире телеканала "Интер".

«Мы со своей стороны предложили поднять уровень арендной платы (за базирование ЧФ -УНИАН)», – сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что от российской стороны не было официальных заявлений о продлении сроков пребывания флота в контексте переговоров о снижении цены на газ.

"Мы такие предложения с российской стороны пока не слышали", - сообщил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля депутат Госдумы Российской Федерации Константин ЗАТУЛИН в ходе конференции «Российско-украинские отношения в новых политических условиях» в Донецке заявил, что Россия снизит цену на газ для Украины в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота РФ в Крыму. «Условно говоря, очень грубо: вы (Украина – УНИАН) оставляете Черноморский флот, а мы ради этого готовы снижать (цену на газ - УНИАН)», – сказал К.ЗАТУЛИН.