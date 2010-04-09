Эксперты представили проект «Автопортрет Украины 2010»

Киевский Институт проблем управления имени Горшенина представил свой социологический проект «Автопортрет Украины 2010».

Как передает корреспондент УНИАН, директор института Кость БОНДАРЕНКО, выступая на презентации, отметил, что это третья годовая социологическая программа, отражающая отношение украинских граждан к острым проблемам современности.

Он рассказал, что институт на протяжении года проводил социологические исследования. «Мы выбрали самое интересное, что характеризует Украину, украинцев, их взгляды на те или иные вопросы современности», - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

По его словам, годовые отчеты института стали традиционными, потому что существует потребность в подобного рода продуктах - как в Украине, так и за ее пределами. По словам К.БОНДАРЕНКО, Институт Горшенина сотрудничает со многими структурами Европейского Союза, зарубежными средствами массовой информации и аналитическими центрами.

«Наши исследования вызывают живой интерес и резонанс в среде политиков, журналистов, представителей бизнеса и местного самоуправления. Как и ранее, на протяжении 2009 года мы постоянно интересовались у украинцев - жителей городов и сел, у студентов и пенсионеров, рабочих и служащих, людей с разными доходами и мировоззрением - их мнением по тем или иным поводам. Нас интересовало и отношение к проблемам геополитического выбора, и способы выживания в условиях экономического кризиса, и механизмы, которыми граждане руководствуются при выборе - политическом или бытовом. Нас интересовала психология наших граждан. Мы пытались написать большой портрет того социума, который гордо именуется народом Украины»,- подчеркнул К.БОНДАРЕНКО.

Согласно исследованию, из года в год растет количество украинцев, которые с гордостью говорят о своей Родине. Граждане воспринимают Украину как самодостаточное, независимое государство. При этом украинцы четко разделяют понятия «государство» и «власть». Отношение к государству и украинской государственности положительное. Отношение же к органам государственной власти и ее представителям, в большинстве случаев, отрицательное. Украинцы считают, что политики сосредоточились на личном обогащении и погрязли в борьбе за власть. Отображены в «Автопортрете» и взгляды украинцев относительно внешнеполитических вопросов, экономической ситуации в стране, отношение к власти и многое другое.

К.БОНДАРЕНКО отметил, что результаты исследования вселяют оптимизм. «Они показывают, что даже в наше сложное время, невзирая на разные кризисные явления, на разные социальные катаклизмы, большинство граждан Украины остаются оптимистами», - подчеркнул директор института.

По его мнению, что ознакомление с проектом Института Горшенина даст возможность понять, кто такие украинцы в начале XXI столетия, как они думают, почему они делают тот или иной выбор, к чему стремятся.

К.БОНДАРЕНКО пообещал, что это не последняя программа института, и она будут продолжена в будущем.

Кроме социсследований, в проекте также собраны мнения бывших и нынешнего президентов относительно развития страны. Так, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что имеет четкое представление о том, какая внешнеполитическая стратегия сегодня больше всего отвечает национальным интересам Украины. «Будучи мостом между Востоком и Западом, интегральной частью Европы и бывшего СССР, Украина изберет такую внешнюю политику, которая позволит нашему государству получить максимальный результат от развития равноправных и взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, Европейским Союзом, США и другими государствами, которые влияют на развитие ситуации в мире», - отмечает в своем комментарии для проекта В.ЯНУКОВИЧ.

Экс-министр иностранных дел Украины Анатолий ЗЛЕНКО, выступая на презентации, высоко оценил работу Института Горшенина. «Вы сделали правильный срез украинского общества, показали отношение к разным процессам, которые происходят в нашем обществе», - отметил он. По его словам, это исследование заставляет задуматься над тем, «где мы, в какой стране мы живем и какую страну мы должны иметь хотя бы в ближайшем будущем».

Народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ также дал высокую оценку работе института. «Это очень хорошее и серьезное исследование. И мы, просматривая уже не первый год срезы общества, можем увидеть не только то, что происходит сейчас, но и тенденции, которые идут в обществе в будущем», - подчеркнул депутат.

Согласны с этими мнениями были и другие выступавшие политики, политологи, журналисты.

*** Киевский Институт проблем управления имени Горшенина объединяет ведущих украинских специалистов в сфере PR, политического консалтинга, экспертов в области международных отношений, финансового и правового регулирования, историков и философов, методологов и специалистов в сфере массмедиа и рекламы.

Институт Горшенина - динамичная, технологичная и мобильная структура, коллектив которой владеет методологией антикризисного управления, использует ведущие мировые технологии, применяет собственные методики и разработки в сфере консалтинга, оргпроектирования, геополитического сценирования и стратегирования, имеет большой опыт практической деятельности.

Институт Горшенина - единственная консалтинговая структура в Украине, которая развивает свою филиальную сеть. В настоящее время открыты и успешно работают три филиала - в Днепропетровске, Харькове и Одессе.

Региональные медийные проекты Института Горшенина -информационное агентство «Новый мост» (Днепропетровск), агентства «Мост-Харьков» и «Мост-Одесса» - за последние годы стали авторитетными информационными площадками для региональных СМИ.

Институт Горшенина издает всеукраинский общественно-политический еженедельник - газету «Левый берег».

Институт проводит глобальные исследования с целью изучения всех сторон жизни социума и политикума Украины. Благодаря качественным методикам и высокой достоверности результатов, исследования института пользуются наибольшим доверием в политических и экспертных кругах. Институт Горшенина является членом международной социологической ассоциации ESOMAR.

Партнеры и друзья Института Горшенина живут и работают во Франции, Израиле, США, Бельгии, России, Казахстане Германии, Польше, Великобритании и Литве.

В 2010 году Институт Горшенина начал серию международных программ. Институт сотрудничает по ряду проектов с Европейской комиссией и Европарламентом. Исследования института по вопросам внешней политики и общественного мнения украинцев регулярно поступают ключевым политическим и государственным деятелям Европейского Союза. Информационный департамент института тесно сотрудничает с ведущими европейскими общественно-политическими и финансовыми изданиями.