На фресках Софии Киевской на самом деле - князь Владимир с семьей?

На протяжении нескольких последних лет украинские научные работники сделали ряд открытий на территории Софии Киевской, которые вынуждают иначе взглянуть на историю одной из главных святынь Киевской Руси и Украины. В частности, выходит, что основан собор на несколько десятилетий раньше, чем это утверждала официальная историография.

Многие в академических кругах решительно опровергали эту гипотезу. Однако недавно уже Всемирная организация культурного наследия ЮНЕСКО призвала мировую общественность отметить дату закладки собора Святой Софии Киевской именно в 1011 году, то есть, отметить 1000-летие собора. И опять академики протестуют, настаивая на другой дате – 1037 год. Что стоит за этой историей? Когда и как были сделаны открытия, породившие такое столкновение мнений и острую полемику? На чьей стороне правда? УНИАН обратился к человеку, непосредственно причастному ко всем открытиям последних лет.

Надежда Никитенко работает научным сотрудником в заповеднике “София Киивска” 33 года, ныне заведующей отделом научно-исторических исследований. В 1993 году в московском академическом Институте всемирной истории защитила кандидатскую диссертацию, посвященную Софии Киевской. В 2002 году защитила докторскую диссертацию в Институте украинской археографии и источниковедения НАНУ, также посвященную Софии.

- Софию нужно изучать всю жизнь, иначе ты ничего нового не скажешь. Меня поразил тот факт, что вся живопись собора, его сюжеты прославляют не Ярослава Мудрого, а его отца Владимира Святославича и его жену, византийскую царевну Анну. В те времена произведения искусства, в том числе храмные росписи прославляли своих заказчиков, говоря нынешним языком - инвесторов. Особенно рельефно образ заказчика князя Владимира проступает в светских, не религиозных росписях собора. Это княжеский портрет в центре собора, и фрески лестничных башен. Надписи, которые определяли бы групповой портрет как семью Ярослава Мудрого, отсутствуют. Исследователи были убеждены, если летопись говорит, что собор построил Ярослав Мудрый, значит здесь изображена его семья. По датам, написанными в графите собора, он построен не позже 1018-1021 гг. Дети же князя представлены на портрете взрослыми, хотя дети Ярослава только родились в 20-х - 30-х гг. ХІ в. Изучая портрет, я пришла к выводу, что на нем изображена не семья Ярослава, а семья Владимира. Башнями княжеская семья и ее свита поднимались на хоры, “полати” собора.

Опираясь на византийские традиции, которые пришли в Киев вместе с христианством, я доказывала, что на лестничных башнях изображено заключение династического брака Владимира и византийской принцессы Анны. Брак был заключен в конце X века и положил начало крещению Руси. Сама же София - храм-мемориал этого события. В религиозной живописи, в мозаиках и фресках собора, прослеживается прославление Владимира и Анны через символические прообразы. Через святых, выступающих небесными патронами этой княжеской пары, властителей земли киевской. Всегда так практиковалось в византийском и в древнерусском искусстве.

Что на тему основания собора говорят русские летописи? Просмотрела все письменные источники. Прежде всего летописи. Они называют две даты основания собора. “Новгородская летопись” - 1017 год, а “Повесть временных лет” - 1037 год. Последняя дата стала хрестоматийной. Многие ученые писали исследования, отталкиваясь от 37-го года. Придерживаются этой даты и Толочко. Но есть другие источники. Обратила внимание на “Слово о Законе и Благодати” киевского митрополита Иллариона. Тот своими глазами наблюдал строительство собора. Киевский митрополит в “Слове” прославляет строительную деятельность князя Владимира и его сына Ярослава. Говорит, что так же, как библейский царь Соломон завершил дело своего отца Давида, строя Иерусалимский храм, так и князь Ярослав завершил дело своего отца Владимира, заканчивая сооружение Софийского собора.

Независимые зарубежные авторитеты имеют особое мнение?

Это хроника немецкого епископа Титмара Мерзебургского начала XI века. До своей смерти в 1018 году он успел сделать запись, где говорит о взятии Киева войском польского князя Болеслава Храброго и его зятя Святополка Окаянного, сына князя Владимира. Владимир в 1015 году умер. Началась междоусобица за киевский престол, которая длилась до 1019-го года. В августе 1018-го года победителей в Киеве встречал киевский митрополит. Титмар говорит, что этот митрополит с мощами святых встретил прибывших - Болеслава и Святополка – в монастыре Святой Софии, который в прошлом 1017-м году горел.

Титмара Мерзебургского никто из историков не отрицает.

Его хроника абсолютно объективна, никакой заинтересованности в искажении событий на Руси у немца не было. Этого нельзя сказать о придворных летописцах князя Ярослава. К тому же летописи дошли до нас неоднократно отредактированными и переписанными, в списках конца XIV-XV в.

Заангажированные датой 1037 год историки говорят, что в 1017-м году якобы сгорела некая никому не известная деревянная София, которую, мол, быстренько за год восстановил Ярослав Мудрый. Но все это ученые домыслы.

Какие непосредственно ваши открытия в здании храма пробудили научную общественность?

Наиболее достоверным свидетельством служит граффити на стенах Святой Софии Киевской. Это надписи с датами на стенах. Их писали все, от князя и митрополита до простого человека, и никто ничего в них не искажал.

До недавних пор было опубликовано 311 граффити Софийского собора. Сейчас в заповеднике работает талантливый молодой ученый, кандидат исторических наук Вячеслав Корниенко. Впервые этот научный работник изучает граффити не избирательно, как делали до него, а всплошную, фронтально. На сегодня уже их обнаружено свыше 2000. Но это лишь одна треть надписей, которые вероятно могут быть обнаружены в дальнейшем.

В разных местах Софии уже найдено девять граффити с датами, которые полностью перечеркивают возможность основания Софии не только в 1037 году, но и в 1017 году.

Это граффити 1018-го или 1021 года (последняя цифра повреждена), следующее граффити 1019 года, дальше - 1022 года, 1028 года, три граффити в разных местах собора 1033 года, еще одно – 1036-го. И 1038-го, потому что даже, если в 37-м году начали строить, то к 38-му, когда и было оставлено граффити на фреске, стены собора еще не были готовы.

Так же невозможно представить, что собор, если бы его основали в 1017 г., был построен к 1018-1019 гг.

ЮНЕСКО, вероятно, хотела бы услышать от киевских научных работников точную дату основания собора?

Благодаря граффити, можно рассчитать точное время построения Софии. По древнерусским Святцам известны дни освящения собора Софии. Это 4 ноября и 11 мая. Мы знаем, что Софийские храмы Византии и на Руси, как и большинство храмов вообще, освящались исключительно по воскресным дням. Воскресенье - то есть День Господень. Если числа, которые называют Святцы, наложить на хронологическую канву тех граффити, получается, что во втором десятилетии XI века воскресные дни выпадают на 4 ноября 1011 года, и на 11 мая 1018 года.

Таким образом мы выяснили, что закладка Софии (освящение ее места) была осуществлена Владимиром в 1011 году, а освящение престола его сыном Ярославом - в 1018 году. Строительство длилось семь лет. Это число в христианстве - сакральный символ. Почти такую же Десятинную церковь также строили семь лет. И самый древний Иерусалимский храм строили семь лет. А по тем временам Киев уже взял на себя роль Нового Иерусалима - земли Русской.

В 1634 году по заказу киевского митрополита Петра Могилы реставрировался собор, и на четырех арках центрального купола Святой Софии была сделана большая надпись, которая содержала краткую биографию сооружения. Начинается она тем, что храм Премудрости Божией был заложен в 1011 году.

Эту дату цитируют архивные документы XVIII века. Лишь в самом конце XVIII в.., при образовании Киевской губернии, когда Украина окончательно вошла в состав Российской империи, все религиозные службы, книги, даже летописи подверглись имперской унификации. Надпись “1011 г.” была исправлена на “1037 г.” Но при более поздних реставрационных работах была найдена первичная, оригинальная надпись даты начала строительства собора. Интересно, что дата 1011 год как время основания Софии вплоть до середины ХІХ ст. существовала и над центральным входом в собор. То есть она была вполне приемлемой в глазах киевлян, никого не возмущала, в отличие от некоторых современных историков, которые носят высокие научные звания. Петр Могила не имел научных степеней, не защищал диссертаций, но он известен нам как человек книжный, осведомленный в истории Церкви вообще и Софии в частности. Скорее всего, митрополит киевский пользовался архивом собора, который не дошел до нас. Пожар, в котором сгорел архив, произошел позже, в конце XVII в.