Завтра в Украине - до +19°
13:26, 07 апреля 2010Общество
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Дождь - только в Крыму
Завтра в Украине осадков не ожидается, только в Крыму небольшой дождь.
Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, местами 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 19°; в Крыму ночью 4-9°, днем 8-13°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла.
В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.
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