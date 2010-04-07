Завтра в Украине - до +19°

Завтра в Украине осадков не ожидается, только в Крыму небольшой дождь.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, местами 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 19°; в Крыму ночью 4-9°, днем 8-13°; в Карпатах ночью около 0°, днем 5-10° тепла.

В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.