Завтра в Украине - до 20° тепла

Завтра ночью в западных областях Украины ожидается небольшой дождь, утром и днем умеренный дождь с грозой (в Карпатах ночью с мокрым снегом), в Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье утром и днем сильные дожди.

На остальной территории - переменная облачность, без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью и утром в Украине, кроме западных областей, слабый туман. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла (на севере Левобережья 0-2° мороза), в Закарпатье и на побережье Черного моря местами 7-10° тепла; днем 11-16°, на юге местами 17-20°; в Карпатах ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.