Янукович: Украина намерена увеличить импорт узбекского газа

Украина намерена увеличить объемы импорта узбекского газа и участвовать в реконструкции газовых сетей Узбекистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня после седьмой совместной комиссии по всестороннему сотрудничеству заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в Украине на сегодня в общем объеме импорта газа из Средней Азии узбекского газ - около 2 млрд. кубометров.

«Безусловно, этот уровень не большой для Украины, и мы бы хотели его увеличить», - отметил он.

По данным В.ЯНУКОВИЧА, Узбекистан в текущем году в целом в разные страны экспортирует около 20 млрд. кубометров газа.

По его словам, Украина будет обсуждать и объемы, и цену на газ, чтобы произошло «увеличение объемов по приемлемой цене».

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина будет занимать активную позицию в инвестиционных проектах в Узбекистане. В частности, в ближайшее время рассчитывает получить информацию по тендерам на разработку газовых месторождений и информацию по характеристике этих месторождений.

По словам премьер-министра Украины, к этой работе будут привлекаться украинские предприятия, занимающиеся этим видом деятельности, в том числе и НАК «Нафтогаз Украины». К примеру, отметил премьер, сейчас важным вопросом для Узбекистана и всех стран, которые получают газ из этой страны, является реконструкция газовых сетей Узбекистана, и Украина планирует совместно со всеми заинтересованными сторонами принимать в этом участие.

Справка УНИАН. Узбекистан наряду с Туркменистаном - крупнейший в Центральной Азии производитель природного газа. Суммарные ресурсы природного газа Республики Узбекистан составляют более 6,25 трлн. куб. м, в том числе по промышленным категориям - 1,62 трлн. куб. м. В настоящее время в республике добывается 60 млрд. куб. м газа в год, из которых 5 млрд. куб. м экспортируется в Казахстан, Киргизию и Таджикистан.