В Днепропетровске жестоко избили журналиста

В Днепропетровске за профессиональную деятельность избит начальник информационной службы, журналист «9-го канала» Анатолий ШИНКАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе канала.

В частности, сообщается, что после назначения депутата облсовета (партия «Громада») Виталии ШИЛОВОЙ временно исполняющей обязанности руководителя днепропетровского «51-го канала» возник конфликт между новым руководством и профсоюзом. Отмечается, что на «51-м канале» начались незаконные увольнения сотрудников.

Пресс-служба «9-го канала» подчеркивает, что после того, как журналисты других СМИ стали освещать эту конфликтную ситуацию, на них стали оказать давление.

В частности, отмечает пресс-служба, А.ШИНКАРЕНКО поймали на улице и жестоко избили.

По данным пресс-службы, напал на журналиста муж В.ШИЛОВОЙ с несколькими «хулиганами», которые требовали от него и других сотрудников «9-го канала» прекратить освещение ситуации на «51-м канале».

«Этот факт четко связан с профессиональной деятельностью», - убеждена пресс-служба «9-го канала».

Кроме этого, в пресс-службе подчеркивают, что Бабушкинское РОВД Днепропетровской области бездействует, пытаясь представить случившееся как простую бытовую драку.