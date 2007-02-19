В УНИАН обсудят вопросы морального состояния армии

20 февраля в 11-00 в УНИАН состоится пресс-конференция при участии председателя Наблюдательного Совета по защите прав человека в Украине Вилена Мартиросяна и заместителя председателя Общественного Совета при Министерстве обороны Украины Анатолия Лопаты на тему: “Защитники Отчизны нуждаются в немедленной защите”. Планируется обсудить вопросы морального состояния армии, отношение власти к людям в погонах и способность военнослужащих в таких условиях исполнять свой конституционный долг (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация по редакционным удостоверениям.