На Прикарпатье предприниматель застрелил своего коллегу

На Прикарпатье частный предприниматель застрелил своего коллегу.

Об этом сегодня УНИАН сообщил руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, вчера в Ивано-Франковской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 28-летнего иванофранковца, которого имеются основания подозревать в совершении преднамеренного убийства своего приятеля. Последний погиб от огнестрельного ранения в голову на месте преступления - в лесном массиве в Богородчанском районе.

В.ГУЛЬТАЙЧУК добавил, что против подозреваемого частного предпринимателя возбуждено уголовное дело, и он находится под стражей. Предварительно установлено, что утром 27 марта фигурант уголовного дела под надуманным поводом предложил 25-летнему приятелю поехать с ним в другую область. Действуя по предварительно разработанному плану, злоумышленник завез товарища на территорию недействующих помещений бывших военных объектов, где застрелил и завладел мобильными телефонами пострадавшего, а также ключами от его автомобиля. Вернувшись в Ивано-Франковск, подозреваемый пересел за руль автомобиля убитого. Впоследствии этот автомобиль нашли обгоревшим на полевой дороге в Тисменицком районе.

По словам В.ГУЛЬТАЙЧУКА, следствие устанавливает конкретные причины, побудившие частного предпринимателя совершить убийство. Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса - преднамеренное убийство из корыстных побуждений, кража имущества, незаконное завладение автомобилем, преднамеренное уничтожение имущества путем поджога, а также незаконное завладение чужими личными документами.