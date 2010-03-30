Прогноз на завтра: температура еще повысится

Завтра днем в западных областях Украины ожидаются дожди, ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях кое-где порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° тепла; днем 12-17°, на побережье морей, в Карпатах и на севере Левобережья местами 8-11°.

В Киевской области в среду осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 12-17°. В Киеве температура ночью 2-4° тепла, днем 14-16°.