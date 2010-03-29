Донецкая милиция арестовала мужчину за изнасилование 6-летней девочки

Донецкая милиция арестовала мужчину, который изнасиловал шестилетнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, утром 28 марта в дежурную часть Авдеевского горотдела милиции поступило заявление от местной жительницы об исчезновении ее 6-летней дочери, которая пошла в ближайший магазин и не вернулась.

Поиски ребенка продолжались несколько часов, пока в милицию не позвонил фельдшер станции скорой медицинской помощи, который сообщил, что девочка находится в больнице.

“Ребенка нашли в разрушенном здании бывшего общежития. Медики засвидетельствовали, что девочка была жестоко изнасилована и сильно избита. Потерпевшей оказали необходимую помощь, на то время, когда мы приехали, она уже уснула, поэтому пообщаться мы смогли только со свидетелем, который обнаружил пострадавшую и вместе с ней приехал в больницу. 25-летний парень объяснил, что находился на автобусной остановке, когда услышал плач ребенка. Крик доносился из пятиэтажного здания. Там молодой мужчина увидел изувеченную девочку и вывел ее из руин”, - сообщила старший следователь Авдеевского городского отдела милиции Светлана ШЕВЧЕНКО.

Однако позже выяснилось, что именно этот мужчина избил и изнасиловал ребенка. Милиция нашла свидетеля, который видел, как он выходил с девочкой из здания общежития. Следователи сравнили их показания, и после этого мужчина сознался в совершенном преступлении.

Преступник свою вину признал полностью, он даже не отрицает того, что вел девочку в лесополосу убивать. Случайный свидетель помешал его планам, пришлось играть роль очевидца. На данный момент злоумышленник арестован. Он был неоднократно судим и последние 7 лет провел в тюрьме за нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство. В 2002 году он едва не убил своего одноклассника, как сам говорит: «вспомнил ему все детские обиды». Зачем набросился на девочку, арестованный объяснить не может. Заверяет, что у него помутнение рассудка и просит отправить его на лечение...