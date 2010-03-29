Королевская: идея о казино в богатых крымских гостиницах - не нова

Решение об открытии в Крыму казино должны принимать сами жители региона.

Об этом в интервью каналу «1+1» заявила председатель Комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ВР Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя соответствующие заявления.

По ее словам, до возобновления деятельности казино в Украине необходимо полностью искоренить существующий нелегальный игорный бизнес, а уже на втором этапе начинать дискуссию о том, в каком виде и в каком регионе должен существовать легальный игорный бизнес. При этом решение об открытии казино на своей территории должны принимать местные общины.

«В урегулировании вопроса игорного бизнеса в Украине нужно быть последовательными, – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Сначала нужно полностью зачистить, искоренить существующий нелегальный игорный бизнес. А уже вторым этапом можно проводить дискуссию – о том, в какой форме, в каком виде и в каком регионе легальный игорный бизнес должен существовать».

Она подчеркнула, что идея об открытии казино при богатых отелях в Крыму не нова – она уже неоднократно рассматривалась Комитетом промполитики, и по ней даже подготовлен ряд законопроектов. Однако, по мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, инициатива по введению игорного бизнеса на какую-либо территорию должны исходить не сверху, а от местных общин.

«Я считаю, что ни у одного чиновника в нашей стране нет права сказать, что этот бизнес должен быть в Крыму, Одессе, Киеве или в Донецкой области. По Конституции, все имеют равные права. Поэтому ответственность за последствия открытия игорного бизнеса на территории, к примеру, Крыма, может брать только сам Крым: либо путем проведения референдума, либо решением Верховного Совета Крыма», - отметила глава комитета промполитики. Она считает, что жители регионов должны оценить свой потенциал, свои инвестиционные возможности, улучшение качества жизни за счет возможного потока инвестиций, прийти к положительным выводам. И только потом эта инициатива уже может поступать в Верховную Раду Украины и рассматриваться здесь.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, во всем мире к вопросу регулирования игорного бизнеса подходят очень ответственно, понимая, что последствия – как положительные, так и отрицательные – скажутся, прежде всего, на людях, живущих на данной территории. К примеру, в США только за последние несколько лет было проведено более 20 референдумов на разных территориях, где население принимало решение по единственному вопросу: быть игорному бизнесу на их территории или не быть.

В любом случае, при рассмотрении вопроса открытия игорного бизнеса, необходимо принимать взвешенные решения, обсудив все «за» и «против». «Это должна быть модель, в которой четко будут четко работать защитные механизмы. Однако об этом можно будет говорить тогда, когда власть покажет, что она в состоянии бороться с нелегальным бизнесом», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 24 марта новый председатель Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ заявил о намерении принять закон, разрешающий деятельность казино в гостиницах Крыма, а также, возможно, в пятизвездочных гостиницах больших городов Украины.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.