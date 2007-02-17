Из-за мясной войны намного усложнились украинско-польские отношения

Бывший министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК считает, что из-за мясной войны Министерства аграрной политики Украины с Польшей значительно усложнились украинско-польские взаимоотношения. Об этом Б.ТАРАСЮК сказал в интервью журналу "Корреспондент".

"Действия Министерства аграрной политики фактически из-за мясной войны с Польшей значительно усложнили украинско-польские взаимоотношения", – сказал он.

При этом он добавил, что "используется аргумент несоответствия действующих правил Евросоюза по мясной продукции правилам СССР 1985 года. Если кто-то мне докажет, что правила СССР были более жесткими – я позволю себе не поверить этому".

Как сообщал УНИАН, с 21 ноября по 7 декабря 2006 г. украинскими инспекторами ветеринарной службы была проведена инспекция 5-ти польских предприятий по забою и переработке мяса птицы и 8-ми предприятий по забою свиней, которые намерены экспортировать мясо и мясопродукты в Украину. В их работе были выявлены существенные недостатки. Исходя из этого, украинская ветслужба не разрешила импорт мяса и мясопродуктов из Польши до устранения соответствующих недостатков.

Вместе с тем, в конце декабря 2006 года Государственный департамент ветеринарной медицины Украины временно разрешил экспорта мяса и мясных продуктов в Украину одному польскому перерабатывающему предприятию - Ubojnia Drobica “Piorkowscy”, срок действия разрешения закончился 25 января 2007 года и не был продлен.

С 14 февраля Украина разрешила ввоз мясной продукции ряда польских предприятий.

Справка УНИАН. 26 марта 2006 года Госветслужба Украины ввела временный запрет на ввоз мяса и мясопродуктов из Польши в связи с многоразовыми случаями поступления данной продукции из этой страны без соответствующих ветеринарных документов.