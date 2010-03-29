Погода на завтра

В Украине 30 марта, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью и утром в южной и восточной части местами пройдет небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать южный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 19°, в Крыму и на севере Левобережья 8-13°; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью в области будет колебаться от 1 до 6° тепла, днем 11-16° тепла. В г. Киеве температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.