В Киеве накрыли конвертационный центр

Налоговой милицией Шевченковского района г. Киева прекращена деятельность конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА в г. Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых были незаконно «проконвертованы» свыше 230 миллионов гривен.

Конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

Во время проведения обысков в офисе «конвертационного центра» налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении «конвертаторов» уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие по делу продолжается.