У православных христиан - Страстная неделя

29 марта у православных христиан началась Страстная неделя, на которой вспоминают о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.

На Страстной неделе верующие соблюдают самый строгий пост и уделяют посещению храмов и молитве больше времени, чем в другие дни Великого поста.

Все дни Страстной недели называются Великими по причине великих воспоминаний, совершаемых церковью. Это и чудеса, которые сотворил Спаситель, и знаменитая Тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную Пятницу - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос воскрес!", возвещая наступление главного христианского праздника.

Как сообщал УНИАН, христиане всего мира в этом году отметят Пасху в один день - 4 апреля.