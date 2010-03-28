Православные отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане сегодня, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения - Пасхи, празднуют Вербное воскресенье.

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

Согласно христианскому учению, в этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим. Люди, воспевая его, устилали дорогу перед ним пальмовыми листьями.

В Украине пальмовые ветви заменила верба. Это дерево издавна в почете среди украинцев, поскольку первым извещает о приходе весны и имеет целебные свойства.

На Вербное воскресенье во всех церквях проходит торжественный обряд освящения ветвей вербы. Освященная ветвь вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне.