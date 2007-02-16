В Крыму голодают около 40 жителей села Береговое

В Крыму объявили голодовку около 40 жителей села Береговое, близ Феодосии. Об этом сообщает 5-й канал.

Люди требуют узаконить их земельные участки, которые им выделили еще полтора года назад. Тогда под индивидуальное строительство жителям села раздали 220 земельных участков. Однако после выборов новый сельский совет заявил, что участки выделены незаконно, поскольку до сих пор не утвержден генеральный план застройки села.

Сельская власть обещает выдать крестьянам документы на землю после утверждения генплана застройки села.

Однако жители Берегового обещаниям не верят, поскольку уже сейчас коммерсанты возводят коттеджи и пансионаты в прибрежной зоне.

Крестьяне обещают голодать до тех пор, пока им не выдадут документы на землю, и требуют, чтобы прокуратура Крыма проверила деятельность сельской власти.