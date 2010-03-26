На Прикарпатье избит редактор газеты: журналист - в реанимации

На Прикарпатье неизвестные жестоко избили главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила ответственный секретарь Ивано-Франковской областной организации НСЖУ Виктория ПЛАХТА. По ее словам, избили редактора вечером, когда он возвращался с работы, около дома, где он проживает. В реанимационном отделении областной клинической больницы журналист прооперирован. Медики констатировали у потерпевшего тяжелую черепно-мозговую травму и продолжают бороться за жизнь журналиста.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Секретариат областной организации Национального союза журналистов Украины, членом правления которого является В.ДЕМЬЯНИВ, по этому поводу распространил свое заявление. «Во вторник, 23 марта, вечером совершено нападение на члена правления областной организации НСЖУ, главного редактора газеты «Коломийський вісник» Василия ДЕМЬЯНИВА, – говорится в заявлении областной организации НСЖУ. - Он жестоко избит неизвестными лицами. В результате тяжелых травм наш коллега попал в реанимационное отделение областной клинической больницы, где он прооперирован».

Секретариат областной организации НСЖУ «глубоко обеспокоен этим досадным фактом. Возникает мысль: не покушение ли это на свободу слова?».

«Возбуждено уголовное дело, поэтому надеемся, что правоохранительные органы тщательным образом, оперативно и объективно расследуют факт покушения на жизнь коллеги-журналиста», - говорится в заявлении областной организации НСЖУ.