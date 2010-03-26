Табачник озвучил изменения правил приема в вузы

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК вчера на заседании Союза ректоров высших учебных заведений обнародовал изменения правил приема в высшие учебные заведения.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» (№ 53 от 26 марта 2010 г.).

Как пишет издание, уже в 2010 году тесты, которые будут выноситься на внешнее независимое оценивание, планируется переводить на языки национальных меньшинств. Ректоры большинства вузов поддержали инициативы Д.ТАБАЧНИКА и подвергли критике реформы предыдущего министра образования Ивана ВАКАРЧУКА.

Вчера в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко состоялось собрание Союза ректоров высших учебных заведений, на котором обсуждались изменения правил приема в украинские вузы в 2010 году. В мероприятии приняли участие представители Кабинета министров – вице-премьер по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО и министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК. Д.ТАБАЧНИК сообщил о планируемых изменениях в сфере образования.

В частности, по словам министра, знания абитуриента будут оцениваться по трем составляющим: результатам внешнего независимого оценивания (ВНО), среднему баллу школьного аттестата, пересчитанному по 200-бальной шкале, и оценке вуза, которая может выставляться, к примеру, по результатам собеседования или тестирования абитуриента на профессиональную пригодность. В прошлом году знания абитуриентов оценивались по результатам ВНО.

При этом Д.ТАБАЧНИК признал, что все указанные новшества невозможно реализовать в текущем учебном году из-за нехватки времени, и предложил ректорам во время предстоящей вступительной кампании ограничиться "небольшой модернизацией".

"В 2010 году будет учитываться средний бал аттестата абитуриента, ограничено количество вузов и специальностей, куда одновременно можно будет подать документы: не больше пяти вузов и не больше трех специальностей (существующие правила не устанавливают в этом смысле никаких ограничений – УНИАН). Кроме того, тесты будут переведены на языки нацменьшинств: крымско-татарский, молдавский, польский, венгерский, русский и румынский", – заявил Д.ТАБАЧНИК.