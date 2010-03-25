Фестиваль «Парк Киевская Русь» будет способствовать развитию туризма

Развитию внутреннего туризма в Украине будет способствовать проведение III Международного фестиваля «Парк Киевская Русь» - планируется, что это культурное событие привлечет в этом году около 300 тысяч посетителей.

Об этом УНИАН сообщил один из участников Международной выставки «Украина - путешествия и туризм» - автор проекта "Парк Киевская Русь", президент Благотворительной организации "Славянский фонд" Владимир ЯНЧЕНКО.

В частности, для привлечения туристов в «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области – УНИАН) программой фестиваля запланировано задействовать более 10 тыс. артистов из Украины, стран СНГ, Германии, Польши, Франции, Канады, США и Австралии. Участники действ перевоплотятся в образы богатырей, рыцарей, прекрасных дам, волшебников, скоморохов, витязей, князей, кочевников и викингов. Свои шоу представят лучшие в Европе каскадеры, артисты театра и цирка.

«Уникальная атмосфера, колорит, активный отдых – сочетание, которое покорит самого требовательного туриста. Театрализованные представления, выступления каскадеров, музыкальных коллективов разных направлений, народные обряды, лучные турниры и отдельная программа для детей - лишь немногий перечень развлечений, которые в этом году будут предложены гостям «Парка», - уверен В.ЯНЧЕНКО.

При этом он отметил, что благодаря посещению таких культурных объектов «люди лучше узнают историю своей страны, начинают гордиться ею, становятся более патриотичными».

Участник туристической выставки обращает внимание, что главные события в «Парке» будут происходить в этом году на средневековом ристалище, которое эксперты называют лучшим в Европе. Также на территории «Парка» разместятся шатры, древнерусская кухня. Желающие подробно познакомиться с историей Древнего Киева смогут заказать экскурсионные программы.

«О подобном опыте масштабных проектов еще никто не заявлял. Мы хотим сделать посещение «Парка Киевская Русь» важным и желанным событием для каждого киевлянина и гостя столицы», - подчеркнул В.ЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в этом году «Парк Киевская Русь» продлил сроки проведения фестиваля - в новом сезоне фестиваль будет проходить с 24 апреля по 17 октября, и станет самым продолжительным в Украине и во всем мире.

Справка УНИАН. Центр культуры и истории «Парк Киевская Русь» создается в селе Копачев Обуховского района Киевской области в 34 км от Киева. Целью проекта является воссоздание Детинца Киева V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью и атмосферой Киевской Руси. Общая площадь Парка – 50 га. Территория Детинца – 10 га.

Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же прогнозируют, что после окончания строительства «Парк» станет туристической меккой Украины, и будет принимать до 3 млн. посетителей в год со всего мира.