Бойко зафиксирует цену на газ на уровне инфляции?

Переговоры о цене на поставляемый в Украину в 2008 году природный газ начнутся летом 2007 года.

Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО вчера в прямом эфире на "5-м канале".

"Переговоры будут проходить все лето", – сказал министр.

При этом он отметил, что "наша цель – зафиксировать цену на уровне, если и повышения, то на уровне инфляции. Такая цель ставилась всегда нашим правительством…".

Как сообщал УНИАН, 24 октября 2006 года компания RosUkrEnergo (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго» (Украина) подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому в 2007 году в адрес «УкрГаз-Энерго» будет поставлено не менее 55 млрд. куб. м природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2006 году Украина получала газ по цене 95 долл. за 1 тыс. куб. м.