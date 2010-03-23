Грищенко принял министра туризма Израиля

Министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО принял министра туризма Государства Израиль Стаса МИСЕЖНИКОВА, который находится в Украине в рамках участия в международной туристической выставке «Украина – путешествия и туризм 2010”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В ходе встречи министры высоко оценили современное состояние двусторонних отношений между Украиной и Израилем, отметив наличие значительного потенциала сотрудничества в экономической, туристической и гуманитарной сферах.

Стороны согласились, что подписание в ближайшей перспективе двустороннего соглашения об отмене визового режима между Украиной и Израилем должно способствовать активизации туристического обмена, интенсификации деловых и культурных контактов.

Состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной жизни, которые представляют взаимный интерес.