На 5 лет осуждены экс-руководители Хмельницкой АЭС

Апелляционный суд Хмельницкой области признал виновными трех лиц, ранее занимавших руководящие должности в отдельном предприятии (ОП) “Хмельницкая атомная электростанция”, в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (“злоупотребление служебным положением”).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Управления СБУ в Хмельницкой области.

По информации пресс-центра, по приговору суда каждый из злоумышленников осужден на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с использованием организационно-предписывающих функций.

В ходе расследования уголовного дела, которое было в производстве УСБУ в Хмельницкой области с 2000 года, было выяснено, что три экс-сотрудника ХАЭС совместно с тремя гражданами Молдовы путем подделки официальных документов завладели оборудованием ХАЭС. Это оборудование хранилось на складах электростанции и предназначалось для достройки энергоблока № 3.

В целом для ХАЭС возвращены товарно-материальные ценности на сумму 139,4 млн. грн., которые были вещественными доказательствами по этому уголовному делу.