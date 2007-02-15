У Александра Пономарева сегодня родился сын

Сегодня рано утром Александр Пономарев в очередной раз стал отцом. Он наконец дождался сына. Это его первый ребенок в браке со второй женой Викторией. Мальчику уже даже успели дать имя.

Александр-младший появился на свет в 06.18 в одном из частных родильных домов Киева. Малыш при росте 51 сантиметр весит 2920 граммов.

"Я - самый счастливый человек в мире! Всегда мечтал о сыне, и, слава Богу, теперь он у меня есть. Безгранично благодарен своей жене и Богу за такой щедрый дар!", - поделился радостью певец, слова которого передает его пресс-служба.

Кстати, сам Александр непосредственно принимал участие в родах.

"Мне рассказывали, что мужчины в таких ситуациях теряют сознание, пугаются. Я - не из таких. На протяжении всего процесса я был рядом с Викторией и всеми силам ее поддерживал", - рассказал расстроганный Пономарев.

Теперь новоиспеченная мама Вика и оба Александра, и старший и младший, чувствуют себя хорошо.

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