Рецидивист убил 23-летнюю кассира букмекерской конторы в Кривом Роге
14:18, 22 марта 2010Общество
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Злоумышленника задержали
В Кривом Роге сотрудники Терновского райотдела внутренних дел задержали ранее судимого 24-летнего злоумышленника, который ограбил одну из местных букмекерских контор и убил кассира заведения.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.
Рецидивист убил 23-летнюю кассиршу, взломал металлический сейф и забрал оттуда выторг. В настоящее время сумма похищенного устанавливается.
По данному факту следственным отделом Терновского райотдела милиции Кривого Рога возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 6 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство из корыстных побуждений).
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