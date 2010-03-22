Рецидивист убил 23-летнюю кассира букмекерской конторы в Кривом Роге

В Кривом Роге сотрудники Терновского райотдела внутренних дел задержали ранее судимого 24-летнего злоумышленника, который ограбил одну из местных букмекерских контор и убил кассира заведения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Рецидивист убил 23-летнюю кассиршу, взломал металлический сейф и забрал оттуда выторг. В настоящее время сумма похищенного устанавливается.

По данному факту следственным отделом Терновского райотдела милиции Кривого Рога возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч. 2 п. 6 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство из корыстных побуждений).