Министр обороны отменил сапоги и портянки

Министерство обороны Украины планирует отменить сапоги и портянки для солдат срочной службы с осеннего призыва.

Об этом сегодня журналистам сообщил министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО в самолете, следуя во Львов.

«Министром обороны принято решение, что, начиная с осеннего призыва этого года, и в дальнейшем в армии больше не будет сапог и портянок», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что подпишет соответствующий приказ, а соответствующие поручения уже даны Генштабу и службам обеспечения.

«Это цивилизационное изменение, ведь наши солдаты веками носили сапоги и портянки – мы от этого отказываемся», - сказал министр.

По его словам, начиная с осеннего призыва, все срочники будут обеспечены современной обувью (ботинками) и носками по нормам обеспечения контрактников, прапорщиков и офицеров. Министр обороны подчеркнул, что таким образом «неадекватная гигиена и потертые ноги отойдут в прошлое».

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО сообщил, что параллельно Минобороны переходит на единые стандарты качества тканей для полевой формы. По его словам, полевая форма будет у всех одинакового качества, как для солдат, так и для генералов.