Умерла Валентина Толкунова

Певица Валентина Толкунова скончалась в Москве на 64-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в Боткинской больнице.

После концерта в Могилеве (Беларусь) 16 февраля В.Толкунова была госпитализирована в реанимацию местной больницы.

Тогда ее сын Николай Папоров сообщил, что ничего серьезного и страшного с его матерью не случилось - "у нее просто скакнуло давление". Белорусские медики говорили, что что причиной недомогания певицы стало переутомление.

После выписки ее перевели на обследование в Боткинскую больницу.

В.Толкунова родилась 12 июля 1946 года в городе Армавире Краснодарского края, в столицу ее перевезли в возрасте одного года, и она всю жизнь считала себя москвичкой.

Еще в школе В.Толкунова прошла по конкурсу в ансамбль Центрального дома детей железнодорожников под управлением Дунаевского, где 10 лет пела в хоре, а в 1964 году поступила на дирижерско-хоровое отделение в Московский государственный институт культуры. Позже, уже в 1971 году, окончила Музыкальное училище имени Гнесиных.

В 1966 пришла в биг-бэнд под управлением Юрия Саульского (ВИО-66), где работала 5 лет солисткой-вокалисткой и пела джазовую инструментальную музыку.

В 1971 году в телефильме "День за днем" В.Толкунова озвучила песни композитора Ильи Катаева на стихи Михаила Анчарова, которые быстро стали популярны в исполнении юной певицы. С тех пор у В.Толкуновой началась активная работа с композиторами-песенниками, среди которых Эдуард Колмановский, Микаэл Таривердиев, Павел Аедоницкий, Виктор Успенский, Людмила Лядова, Александра Пахмутова и многие другие.

На следующий год, в 1972, Лев Ошанин пригласил ее выступить на сцене Колонного зала на юбилейном концерте с песней Владимира Шаинского. Это выступление открыло перед В.Толкуновой дорогу на радио и телевидение.

С тех пор артистка исполнила десятки всенародно любимых песен, среди которых: "Стою на полустаночке", "Серебряные свадьбы", "Поговори со мною, мама", "Носики-курносики", "Где ты раньше был", "Старые слова", "Мой милый, если б не было войны", "Я не могу иначе", "Я деревенская", "Сорок пять", "Мы на лодочке катались" и много сотен других, записала около двух десятков пластинок, 23 раза становилась лауреатом телевизионного конкурса "Песня года".

В 1989 году на базе Москонцерта, где В.Толкунова работала с 1973 года, создано Творческое объединение "АРТ" - Театр музыкальной драмы и песни, художественным руководителем которого стала певица.

В.Толкуновой принадлежат звания народной и заслуженной артистки РСФСР, заслуженной артистки Калмыкии, правительство Украины вручило ей Международный орден Чести и орден Святителя Николая, Митрополит Киевский Владимир наградил ее орденом Святой Варвары, также ей были вручены почетные грамоты правительств Казахстана, Украины, Туркменистана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Эстонии.