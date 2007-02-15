Ющенко принимает участие в панихиде по погибшим воинам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу гражданам Украины, погибшим в Афганистане.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии также принимают участие вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК, министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, председатель Украинского союза ветеранов Афганистана Сергей ЧЕРВОНОПИСКИЙ, другие чиновники и народные депутаты, руководители общественных объединений.

В настоящее время Президент принимает участие в панихиде по погибшим воинах в храме Вознесения Христова. После чего глава государства планирует посетить Мемориальный комплекс по случаю Дня участников боевых действий на территории других государств.