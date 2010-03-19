И.о. мэра Харькова назначен Кернес

Исполняющим обязанности председателя Харьковского городского совета назначен секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня было принято на внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Также сессия соответствующим решением вывела из состава исполнительного комитета Харьковского городского совета городского председателя Михаила ДОБКИНА в связи с назначением его на должность председателя Харьковской областной государственной администрации.

После голосования М.ДОБКИНА наградили почетной грамотой Харьковского горсовета «За весомый личный вклад в социально-экономическое развитие Харькова, укрепление местного самоуправления, активную политическую деятельность, плодотворный труд и высокий профессионализм» и почетным отличием Харьковского облсовета «Слободская слава».

В свою очеред,ь Г.КЕРНЕС заверил, что будет продолжать предвыборную программу М.ДОБКИНА и будет поддерживать его в новой должности.

«ДОБКИН Михаил Маркович объединил всех руководителей ради достижения той цели и выполнения той программы, с которой он шел на выборы в 2006 году. Я надеюсь, что за то время, которое нам осталось работать в этой каденции, мы с вами сумеем максимально реализовать все то, что начинал ДОБКИН Михаил Маркович. Более того, я думаю, что мы сможем и помогать ДОБКИНУ Михаилу Марковичу», - сказал Г.КЕРНЕС.

Он отметил, что сосредоточится на выполнении обязанностей мэра Харькова, и призвал прекратить «ненужные споры».

«Хочу сказать, что нам необходимо общение и прекращение всех ненужных споров и отвлечение людей, которые сегодня должны работать каждую минуту на благо и возрождение Харьковщины. Я беру на себя ответственность за то время, которое мне отведено здесь работать, что тоже буду отвечать за все те поступки и все те действия, которые будут направлены только на одно - на жизнеобеспечение и жизнедеятельность города Харькова. Все остальное - за пределами этого здания» - резюмировал Г.КЕРНЕС.