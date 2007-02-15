Сегодня - Сретение Господне

Сегодня православные верующие отмечают Сретение Господне.

Этот праздник в христианской церкви установлен в память о том, как Иисуса на сороковой день после рождения принесли в иерусалимский храм, чтобы, по обыкновению, "поставить перед Господом".

По иудейскому обычаю, каждого ребенка мужского пола нужно было посвящать служению Богу. Однако когда служение при храме было полностью поручено «колену Левину» (один из двенадцати родов израильского народа), тогда за детей из других колен было установлено приносить жертву.

В соответствии с преданием, в храме к земным родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, который согласно предсказаниям, не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Симеон долго ждал исполнения обещания Божьего - он жил около 300 лет. В храме праведный Симеон взял на руки Иисуса, благословил Бога и сказал: "Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в грядущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира".

Сретение символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов: данного еврейскому народу Закона Божьего и нового, высшего Закона Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом.