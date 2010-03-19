Попытки вывезти отходы из Тернополя провалились

Попытки Тернополя вывезти мусор на Малашевскую свалку не увенчались успехом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, предварительно автогрейдеры в течение 6-ти часов расчищали от снега дорогу на свалку для создания надлежащих условий для движения мусоровозов. Однако дорогу удалось расчистить лишь до шлагбаума, которым перекрыт въезд на полигон. Дальше жители села заблокировали дорогу и, угрожая, потребовали от водителей покинуть территорию свалки.

Как уже сообщал УНИАН, в конце февраля городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ заявил о намерении снова возить мусор из города на Малашевскую свалку, поскольку мэрия выиграла и апелляционный суд относительно признания недействительным постановления экологов о закрытии свалки. Следовательно, отмечал мэр, вывозить мусор в Малашевцы Тернополь имеет все юридические основания. Начать возить отходы на заблокированную людьми свалку председатель города обещал «еще до того, как сойдет снег».

На сегодняшний день мусор из Тернополя не вывозится уже 9 дней, поэтому во дворах и на улицах возникают стихийные свалки.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2009 года жители сел, прилегающих к Малашевской свалке, куда вывозился мусор из Тернополя, перекрыли дорогу на свалку. Проблема с вывозом мусора из Тернополя существовала почти два с половиной месяца.

12 октября после подписания меморандума между ТОГА и общинами сел Малашевцы и Игровица о взаимопонимании относительно урегулирования спорных вопросов функционирования мусорной свалки, жители Малашевцев разблокировали дорогу.

29 ноября жители села Малашевцы снова перекрыли дорогу на свалку.

До недавнего времени мусор из Тернополя вывозили в Хмельницкую, Львовскую, Ривненскую и Ивано-Франковскую области, поскольку все соглашения о вывозе мусора на местные свалки было расторгнуты.

10 марта истек срок и этих краткосрочных соглашений, следовательно, мусор из города не вывозится.