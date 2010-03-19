В Киевском море погибло более 50% рыбы

Из-за спуска воды в Киевском водохранилище погибло 50-60% всей обитающей в нем рыбы — несколько десятков тонн.

Как пишет газета «Сегодня» (№61 (3485)), об этом изданию сообщили в Киевгосрыбохране.

«Пока что это предварительные цифры, сейчас работает комиссия, которая подсчитывает ущерб. Но сложность в том, что большинство рыбы находится подо льдом, и трудно определить истинные убытки», — сообщил руководитель пресс-центра Киевгосрыбохраны Игорь ТИХОЛАЗ.

По его словам, для того, чтобы ихтиофауна восстановилась, нужно заполнить водохранилище щукой, судаком, лещом, которые водились тут всегда. Впрочем, даже если на это выделят средства, то, чтобы восстановить количество рыбы, уйдет несколько лет, считают в Киевгосрыбохране.

Сейчас ажиотаж, который наблюдался в первые дни, спал — на Киевское водохранилище по-прежнему приходят собирать полусонную рыбу, но желающих стало намного меньше, пишет газета.

Как сообщал УНИАН, 16 марта заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявил, что направил обращение в Министерство охраны окружающей природной среды и Государственный комитет Украины по водному хозяйству с просьбой выяснить обстоятельства спуска воды на Киевском море, который привел к массовой гибели рыбы.

12 марта в СМИ появились многочисленные сообщения о массовой гибели рыбы, вызванной спуском воды с водохранилища. По информации СМИ, ОАО «Укргидроэнерго» осуществило этот спуск в соответствии с решением Межведомственной комиссии при Госводхозе Украины для предупреждения опасных последствий весеннего половодья. В результате таких действий уровень воды в Киевском водохранилище упал настолько, что лед во многих местах лег на дно и придавил своей весом рыбу, собравшуюся на мелководье. Одной из возможных причин решения о спуске воды средства массовой информации называют опасение в связи с возможностью затопления домов в Конча-Заспе, районе, которой может одним из первых пострадать в результате возможного весеннего паводка.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО попросил представить информацию, каким образом будет в дальнейшем осуществляться регулирование воды в Киевском водохранилище, к каким последствиям это может привести и каким образом будут возмещены невосстанавливаемые потери рыбных ресурсов, вызванные быстрым снижением уровня воды.