Завтра в Украину наконец придет весна

20 марта в Украине по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Только ночью в восточных областях пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях кое-где порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области местами до 18° тепла; на севере Левобережья ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 9-14° тепла. В г. Киеве температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.