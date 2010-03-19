Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 18 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился 0,5% по сравнению с 18 марта и сегодня составляет 10,81/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,19 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 марта немного понизился и сегодня составляет 0,2660/0,2733 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2714-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6% по сравнению с 18 марта и сегодня составляет 10,83 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,77-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-10,98 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 марта повысился на 0,7% и на сегодня составляет 0,2664 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% – до 0,2737 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2714-0,2770 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,008 грн., евро – 10,81/10,96 грн., рубль – 0,2670/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,02 грн., евро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,955/8,00 грн., евро – 10,78/10,95 грн., рубль – 0,2690/0,2740 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,976, к евро – 10,895216, к российскому рублю – 0,27294.