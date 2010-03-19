Донецк хочет заполучить бренд «деловой столицы» Украины

Донецк претендует на звание «деловой столицы Украины». Как надеются авторы инициативы, это помогло бы создать привлекательный международный имидж и привлечь инвестиции. Эту тему обсудят 19 марта международные эксперты.

Речь идет о новом бренде, с которым Донецк должен ассоциироваться в Украине и на международном уровне, сказал в интервью «Немецкой волне» один из участников проекта, директор консалтинговой лиги Донбасса Борис Дудка.

Регион имеет огромные промышленные предприятия, но устаревшие технологии. Конечно, что от старого бренда «город шахтеров» нужно отказываться, потому что он уже экономически не работает. Но это вполне закономерный процесс, отметил Дудка. Мировая практика свидетельствует, что изменение брендов время от времени дает большой экономический эффект.

Украина не имеет богатого опыта в этом вопросе. Поэтому к работе будут привлекаться как отечественные специалисты, так и эксперты по разным странам, прибавил участник проекта.

За последние годы Донецк стал важной ячейкой экономической власти в Украине, а с приходом нового президента государства – представителя Донбасса – региональная элита получила доступ к власти политической. Поэтому полностью понятны амбициозные намерения формализировать статус «деловой столицы», сказала вице-президент украинской PR–Лиги Елена Деревьянко.

Впрочем, по ее мнению, конкурировать с Донецком в этом плане могут и Днепропетровск, и Харьков. Кроме того, западному инвестору на карте Украины больше всего известен Киев, который, в свою очередь, претендует на статус «деловой столицы Восточной Европы». Поэтому усилия Донецка в этом направлении могут столкнуться с определенными барьерами, считает Деревянко.