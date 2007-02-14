Тимошенко: РосУкрЭнерго представляет угрозу для безопасности Украины

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает вынести на заседание Совета национальной безопасности и обороны вопроса об угрозе национальной безопасности со стороны компании "РосУкрЭнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Виннице.

«Я предлагаю вынести вопрос относительно «РосУкрЭнерго» на Совет национальной безопасности и обороны Украины, поскольку эта компания представляет угрозу национальной безопасности Украины», - заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сказала, что «РосУкрЭнерго» - посредническая структура, созданная при содействии высших должностных лиц. «Я считаю, что все поставки газа должны осуществляться без посредников – напрямую между Украиной и Россией», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.